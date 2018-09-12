Психиатр считает, что убийца 19 женщин на свободе продолжит убивать
12 сентября 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
Верховный суд РФ отменил пожизненный приговор убийце из Новосибирска Евгению Чуплинскому, которого признали виновным в убийстве 19 женщин.
В марте Новосибирский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за убийство 19 женщин, пишет Ридус.
Чуплинского арестовали 23 апреля 2016 года, во время следствия он сознался во всех совершенных злодеяниях. Но после он передумал и стал настаивать на обратном.
Психолог полагает то, что Чуплинский на свободе продолжит совершать убийства. Об этом сообщает НСН.
«В ближайшее время он не выйдет, даже если пересмотрят дело. У него было пожизненное [заключение]. Это было правильное решение, потому что он многократный убийца, который отслеживал определённых женщин и убивал их жестоко. У него есть семья, он был ответственным дежурным милиции, что является отягчающим обстоятельством. Я полагаю, что он пожизненно должен находиться в местах лишения свободы и никогда оттуда не выйти – только если ногами вперёд на кладбище. Это особо опасный преступник с изменённой психологией. Он вменяемый, но психология его повёрнута таким образом, что он убивал и будет убивать, если окажется на свободе», - отметил эксперт.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес