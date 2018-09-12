Психиатр считает, что убийца 19 женщин на свободе продолжит убивать

Верховный суд РФ отменил пожизненный приговор убийце из Новосибирска Евгению Чуплинскому, которого признали виновным в убийстве 19 женщин.

В марте Новосибирский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы за убийство 19 женщин, пишет Ридус.

Чуплинского арестовали 23 апреля 2016 года, во время следствия он сознался во всех совершенных злодеяниях. Но после он передумал и стал настаивать на обратном.

Психолог полагает то, что Чуплинский на свободе продолжит совершать убийства. Об этом сообщает НСН.

«В ближайшее время он не выйдет, даже если пересмотрят дело. У него было пожизненное [заключение]. Это было правильное решение, потому что он многократный убийца, который отслеживал определённых женщин и убивал их жестоко. У него есть семья, он был ответственным дежурным милиции, что является отягчающим обстоятельством. Я полагаю, что он пожизненно должен находиться в местах лишения свободы и никогда оттуда не выйти – только если ногами вперёд на кладбище. Это особо опасный преступник с изменённой психологией. Он вменяемый, но психология его повёрнута таким образом, что он убивал и будет убивать, если окажется на свободе», - отметил эксперт.