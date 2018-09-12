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У детей Армянска стали проявляться последствия выбросов: рвота и понос
12 сентября 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму прекратили проводить заседания оперативного штаба, созданного после выброса химического вещества в Армянске. В последнее время власти не фиксируют превышения концентрации загрязняющих веществ. Между тем, работники «Крымского Титана» жалуются на туман в районе завода, а родители – на ухудшение состояния детей, пишут «Аргументы недели-Крым».
Так, вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО рассказал, что 10 сентября были отобраны пробы атмосферного воздуха, а во время исследования специалисты не зафиксировали превышения среднесуточных концентраций загрязняющих веществ.
В администрации Армянска рассказали, что после приостановки работы завода «Крымский Титан» вся вода, которая требовалась для производства, перенаправлена в кислотонакопитель. Мэр города Василий ТЕЛИЖЕНКО отметил, что в районе предприятия в воздухе присутствует неприятный кислый запах, однако в самом Армянске и близлежащих селах воздух стал намного чище.
Но похоже, что власти рановато отказались от проведения заседаний по Армянску. В социальных сетях, кроме непрекращающихся жалоб на ситуацию, появилась информация о том, что накануне утром в районе завода снова наблюдался туман неизвестного происхождения.
«Как вдохнул туманчика – сразу удушающий кашель. Пока дошел до цеха по территории предприятия, чуть бронхи не выплюнул от кашля. А после работы, пройдя всего лишь расстояние от заводской площадки до дома (возле пушки), снова жжение в дыхалке, чувствуется, что газ в воздухе», – пишет один из работников завода Дмитрий.
По его утверждениям, в «бытовке» на кашель и на то, что утром было тяжело дышать, жаловались и другие сотрудники предприятия.
Между тем, родители из Армянска сообщают, что спустя пару недель у детей стали проявляться последствия выбросов в виде рвоты и поноса. Как сообщил в социальных сетях один из отцов, его ребенку, который сейчас вместе с мамой находится в санатории «Бригантина» в Евпатории, стало плохо минувшей ночью. Мужчина отмечает, что его дочь – не единственная.
«Слышал, в Саках такая же ситуация. Сегодня заберу их домой, может в родных стенах полегчает», – написал житель Армянска.
Аналогичную информацию озвучили и другие родители. По словам Евгении КРУТИКОВОЙ, рвота и температура наблюдается у детей, которые находятся в евпаторийском санатории «Смена».
«У нас осталось буквально пару мамочек, которые с детками не болеют, у остальных температура», – сообщила она.
Еще одна мама, Екатерина ПИВОВАР, говорит, что минувшей ночью приехала с детьми в больницу из санатория Гагарина. Еще несколько человек, по ее словам, поступили из санатория «Мечта».
При этом точно неизвестно, что послужило причиной появления этих симптомов у детей. Одни ссылаются на последствия выбросов в Армянске, другие же считают, что виной всему ротавирусная инфекция.
Кровь на анализы отбирали у крупного рогатого скота и птицы в населенном пункте Перекоп. В отобранных пробах отклонений не обнаружено.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.
После этого в ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».
Позже крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу, а детей из Армянска решили вывезти в санатории.
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