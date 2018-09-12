Племянница Скрипаль уверена, что Боширов и Петров к отравлению не причастны

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль уверена, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых В Британии подозревают в его отравлении, не причастны к произошедшему. Подозреваемый в отравлении Скрипалей пообещал дать комментарий

Как сказала Скрипаль РИА Новости, лично с подозреваемыми она не знакома, но из своих источников знает, что они не имеют отношения к госслужбе. "Просто искали-искали кого-нибудь и нашли", - считает она.

На вопрос корреспондента "Газеты.ру", проживают ли Боширов и Петров в Центральной России, Виктория ответила утвердительно.

Почему они еще не комментировали произошедшее в прессе, она не знает, предполагает, что "решили пресс-конференцию собрать или с каким-то каналом договорились".