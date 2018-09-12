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Грабители пытались обесчестить девушку, которая оказалась транссексуалом
12 сентября 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве двое грабителей пытались изнасиловать девушку, которая в итоге оказалась жителем Крыма Шакрухом АБДУРОСУЛОВЫМ, пишут «Аргументы недели-Крым».
Эта история произошла накануне. Как сообщается в Telegram-канале Mash, 22-летняя девушка поймала такси, чтобы перевезти вещи с одной квартиры на другую. Она представилась Эльзой.
Приехав на место, водитель предложил поднять вещи на этаж. Девушка согласилась, но, как оказалось позже, зря. Таксист попытался заняться с ней сексом, но получив отказ, бросился на девушку с ножом. Однако оказалось, что москвичка оказалась жителем Крыма. Таксист ударил ножом Шакруха и сбежал, украв айфон и 10 тысяч рублей.
Другой Telegram-канал – 112 – пишет, что в автомобиле, который остановил Шакрух, было два человека. Один из них сказал, что подвозит сменщика. По информации канала, вещи помогали нести оба мужчины. При этом также известно, что транссексуал ранее попадал в поле зрения полиции за проституцию. Не исключено, что и напал на нее очередной клиент, а не таксист.
«Полиция сейчас занимается розыском любителя всего необычного, пока безрезультатно. Сама «девушка» приходит в себя после операции, не исключено, что ее/его первоначальная версия о нападении двух нехороших таксистов на беззащитную девушку будет слегка подкорректирована», – пишет 112.
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