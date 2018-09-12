В России качественной питьевой водой обеспечат 6 млн человек

Примерно шесть миллионов человек, которые проживают в городах России, будут обеспечены качественной питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода».

По словам экспертов, в данный момент около 5% жителей россиян, проживающих в больших городах, не обеспеченны качественной водой из систем центрального водоснабжения. Об этом сообщает НСН.

Окончательный бюджет, который собираются потратить на проект, будет известен к 1 октября. Кроме того, в программу будут вложены средства инвесторов.