В России качественной питьевой водой обеспечат 6 млн человек
12 сентября 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Примерно шесть миллионов человек, которые проживают в городах России, будут обеспечены качественной питьевой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода».
По словам экспертов, в данный момент около 5% жителей россиян, проживающих в больших городах, не обеспеченны качественной водой из систем центрального водоснабжения. Об этом сообщает НСН.
Окончательный бюджет, который собираются потратить на проект, будет известен к 1 октября. Кроме того, в программу будут вложены средства инвесторов.
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