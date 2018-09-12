Фонд содействия реформированию ЖКХ участвует в XI Конференции водоканалов

В Петропавловске-Камчатском в эти дни проходит XI Конференция водоканалов России. Центральная тема мероприятия – «Возможности развития водоканалов в условиях постоянно изменяющегося законодательства».

Конференция водоканалов России проходит ежегодно в различных городах страны. На мероприятие съезжаются не только сотрудники водоканалов субъектов РФ и эксперты отрасли, но и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Специалисты обсуждают направления повышения качества коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, бесперебойного водообеспечения и защиты водоемов от попадания неочищенных стоков.

Работу Конференции водоканалов России в Петропавловске-Камчатском открыл заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов. Он поприветствовал участников и отметил актуальность вопросов конференции.

Директор Департамента методологии и модернизации коммунальной инфраструктуры Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Радченко, выступая на конференции, рассказал об основных тенденциях реализации федеральных проектов.

«Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина разрабатывается национальный проект «Экология». Он включает в себя два федеральных проекта: «Чистая вода» - обеспечение 99% городского населения качественной питьевой водой, и «Оздоровление Волги» - снижение объемов неочищенных сточных вод, попадающих в Волгу, в три раза. Предполагается, что Фонд ЖКХ станет ответственным исполнителем по этим проектам. К этим целевым показателям необходимо прийти до конца 2024 года», - сообщил Олег Радченко.