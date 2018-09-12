В Подмосковье начали работать школьные базары

В Московской области начали работать школьные базары. Так, первый из них открылся в Наро-Фоминске. Посетителей ждет развлекательная программа и многое другое.

Эксперты полагают то, что в этом месяце в Подмосковье пройдет семнадцать школьных ярмарок, на которых организуют примерно две тысячи торговых мест, как пишет сайт Подмосковье сегодня.

На базарах можно будет приобрести все необходимые школьные вещи: форму, обувь, рюкзаки, канцтовары, книги по низким ценам.