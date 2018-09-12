РМК и Росконгресс открывают новый грант

Помиллиона рублей получат студенты, которые смогут предложить лучшую идею по привлечению жителей страны к развитию территорий в рамках конкурса "Инносоциум".

Как уточнила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, договоренность об этом была заключена с Фондом "Росконгресс" на Восточном экономическом форуме 2018. Она уточнила, что у РМК есть прекрасный опыт вовлечение старшеклассников к поиску решений по благоустройству территории в рамках состязания «Измени свой город к лучшему».

- Конкурс показал, что местные сообщества с энтузиазмом включаются в социальное проектирование, решение актуальных проблем и задач, если дать им поддержку и ощущение ценности их идей, - уточнила Анна Шабарова. - Причем проблемы и задачи чаще всего оказываются не глобальными, а вполне решаемыми. И реализация проектов в рамках конкурса запускает цепочку позитивных изменений на территории.

РМК выразила желание увеличить масштабы конкурса на всю Россию. Свои заявки можно отправлять на сайт innosocium.ru с 20 сентября.