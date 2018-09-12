Маленький ребенок на самокате врезался в автомобиль сотрудника полиции в Москве

В Москве четырехлетняя девочка с переломом ноги доставлена в больницу. Малышка на самокате переезжала проезжую часть и въехала в автомобиль офицера полиции.

Источник агентства городских новостей "Москва" рассказал, что майор полиции, управляя своего автомобиля Skoda Superb, при повороте направо в Проектируемый проезд №6204 почувствовал удар в переднее правое крыло машины. Выйддя из автомобиля страж порядка увидел маленькую девочку, которая, как выяснилось, двигалась по тротуару на самокате и, переезжая проезжую часть, въехала в его "Шкоду". Сотрудник полиции отвез ребенка в больницу.

Малышке диагностировали открытый перелом левой голени. Страж порядка вернулся на место происшествия. Освидетельствование показало, что сотрудник полиции в момент ДТП был трезв. В его отношении было возбуждено дело об административном правонарушении.

Инцидент произошел вечером 11 сентября.