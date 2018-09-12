В Иркутске создали новое приложение для поиска пропавших детей
12 сентября 2018, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты начинают проводить в Иркутске социальный проект по поиску потерявшихся детей. Для этого в они создали мобильное приложение «Ребёнок в опасности».
Эксперты считают, что мобильное приложение поможет в поиске детей и позволит каждому принять участие в поиске любого человека, который попал в беду, сообщает Телеинформ.
– Более того, можно сразу определить свою роль: будете ли вы помогать поискам из дома, либо проводить активные мероприятия на выбранной территории. Мы ждем откликов неравнодушных людей-волонтеров, желающих помогать пропавшим детям возвращаться домой, – говорят специалисты.
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