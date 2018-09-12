Стали известны подробности плана захвата Донбасса Украиной

Украинские войска планируют пробиться к границе с Россией минуя города Донецкой народной республики. Ограниченный контингент украинских войск начнет отвлекающий обстрел городов.

Одновременно с этим планируется совершение прорыва техники в тыл Донецкой народной республики. После формирования коридора по нему двинется основная ударная группировка, которая обеспечит движение украинской колонны с техникой до самой границы с Российской Федерацией.

На первом этапе украинское командование планирует прорыв без захвата городов. Их собираются брать в кольцо позднее.