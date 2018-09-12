Ракетный удар Киева по отравившему воздух заводу в Крыму спрогнозировали в сети

Между Украиной и Российской Федерацией назревает военный конфликт из-за завода «Крымский титан», который отравил воздух на севере полуострова. Об этом говорится в материале, опубликованном в блогосфере.

Ранее губернатор Херсонской области Андрей Гордеев заявил, что в случае продолжения химических выбросов, от которых страдают жители юга Украины, власти страны могут принять «некоторые радикальные меры», направленные на остановку предприятия. По мнению автора канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен», данное высказывание означает, что в Киеве рассматривают возможность нанесения ракетного или артиллерийского удара по заводу.

В прогнозе, выложенном блогером, отмечается, что при таком развитии событий Россия предпримет ответные действия. В частности, армия РФ в ходе локального конфликта подавит все представляющие опасность для Крыма объекты, расположенные в южной части Херсонской области.