Умер бывший наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон

Бывший наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) умер 12 сентября на 64-м году жизни после тяжелой болезни. Сообщение о кончине священнослужителя опубликовано на сайте московского Сретенского монастыря.

"12 сентября на 64-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни отошел ко Господу архимандрит Тихон (Секретарев), долгие годы несший послушание наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря", — говорится в сообщении.

Отпевание архимандрита Тихона состоится 14 сентября в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Архимандрит Тихон c 1995 года отвечал за жизнь Псково-Печерской обители. Но из-за серьезной блезни он не служил больше года. В этом году наместником монастыря стал митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный правящий архиереем Псковской епархии.