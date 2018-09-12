Умер бывший наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон
12 сентября 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) умер 12 сентября на 64-м году жизни после тяжелой болезни. Сообщение о кончине священнослужителя опубликовано на сайте московского Сретенского монастыря.
"12 сентября на 64-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни отошел ко Господу архимандрит Тихон (Секретарев), долгие годы несший послушание наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря", — говорится в сообщении.
Отпевание архимандрита Тихона состоится 14 сентября в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Архимандрит Тихон c 1995 года отвечал за жизнь Псково-Печерской обители. Но из-за серьезной блезни он не служил больше года. В этом году наместником монастыря стал митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный правящий архиереем Псковской епархии.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес