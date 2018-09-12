Под Донецк прибыло несколько десятков инструкторов НАТО

Группировка координаторов НАТО, которые курируют ведение боевых действий с украинской стороны на одном из участков фронта под Донецком, резко увеличилось.



До недавнего времени количество натовских инструкторов на этом участке фронта было ограничено пятью человеками. Они инструктировали украинских коллег по тактике ведения боевых действий, и по сути планировали операции.

Эта группировка инструкторов резко увеличилась. На днях под Донецк прибыло еще около 30 офицеров из Канады и Германии. По имеющейся у АН информации, они примут участие в планирование боевых действий, которые могут начаться в ближайшее время.



