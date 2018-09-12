Жителей Москвы призвали не парковаться рядом с деревьевьями
12 сентября 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
В среду и четверг жителей Москвы и гостей города призывают не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Соответствующее предупреждение связано с резким усилением ветра в столице.
В Центре организации дорожного движения Москвы отметили, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, вследствие чего не исключено падение деревьев и металлических конструкций. Как уточняет сегодня РИА "Новости", водителям также рекомендуют соблюдать скоростной режим и не совершать необдуманных маневров на дорогах.
Отмечается также, что 12 и 13 сентября в городе местами пройдут дожди, поэтому граждан призывают не забывать при выходе из дома зонты.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес