Ученые: Электронные сигареты вызывают рак легких

Американские ученые выяснили, что курение электронных сигарет может вызвать рак рак легких, потому что большинство провоцирующих болезнь химических соединений остаются именно в этом органе.

Исследователи провели специальный эксперимент. Они наблюдали за 12 курильщиками, в результате чего пришли к выводу, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе после курения электронной сигареты в 10,5 раза выше, чем до курения, сообщает Ридус.

Концентрация формальдегида во много раз ниже, чем в дыме. Эксперты полагают, что большая его часть оседает в организме.