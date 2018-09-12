"Желтый" уровень погодной опасности продолжает действовать в Москве и Московской области. Согласно последней информации синоптиков, предупреждение вновь продлили – до четверга, 13 сентября.

Стало известно, когда температура в Москве понизится до нуля градусов

В Гидрометцентре России отметили, что погода считается потенциально опасной из-за высокого риска возникновения пожаров, передает сегодня "Росбалт". Сегодня днем максимальная температура воздуха составит 21 градус по Цельсию, а завтра столбики термометров покажут не более 19 градусов.

Напомним, "желтый" уровень погодной опасности держится в столице и Подмосковье с начала сентября.

Ранее стало известно, что в начале следующей неделе в Москву придет похолодание.