В Москве продолжает действовать "желтый" уровень опасности
12 сентября 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
"Желтый" уровень погодной опасности продолжает действовать в Москве и Московской области. Согласно последней информации синоптиков, предупреждение вновь продлили – до четверга, 13 сентября.
В Гидрометцентре России отметили, что погода считается потенциально опасной из-за высокого риска возникновения пожаров, передает сегодня "Росбалт". Сегодня днем максимальная температура воздуха составит 21 градус по Цельсию, а завтра столбики термометров покажут не более 19 градусов.
Напомним, "желтый" уровень погодной опасности держится в столице и Подмосковье с начала сентября.
Ранее стало известно, что в начале следующей неделе в Москву придет похолодание.
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