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Волгоград пассионарный

12 сентября 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фонд президентских грантов завершил прием заявок на участие во втором в этом году конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

На конкурс подано 9 843 проекта – это новый рекорд в системе грантовой поддержки некоммерческих организаций за всю ее историю (с 2006 года). По итогам первого конкурса 2018 года было принято решение о поддержке 1 551 проекта на общую сумму 3,15 млрд рублей. Объем грантовой поддержки для распределения в рамках второго конкурса превышает 4,5 млрд рублей

Во втором конкурсе 2018 года самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области – они подали 440 проектов. На втором месте – Республика Башкортостан с 320 проектами, на третьем – Республика Татарстан, из которой на конкурс заявлено 312 проектных инициатив.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов – 55 %. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 28 %.

Самое популярное грантовое направление среди участников конкурса – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17 % проектов. 14 % заявок подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 13 % – по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

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