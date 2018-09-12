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Померили силу
12 сентября 2018, 13:27 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Есть разные измерения активности и жизнеспособности бизнеса, Кто-то меряет оборотами, кто-то – перечисляемыми налогами, кто-то социальной активностью. У маркетологов медиагруппы ПРЕМИЯ основной критерий – ценность бренда. С 2009 года они проводят исследование и определяют десятку самых популярных волгоградских брендов.
Опрос задумывался для того, чтобы понять силу местных брендов относительно федеральных. Выяснить, насколько люди готовы покупать волгоградское.
Конечно, рейтинг не отражает динамику экономических показателей и вообще экономику региона или компаний. Но позволяет выявить бренды, действительно находящиеся на слуху у волгоградцев. Многим владельцам предприятий, специалистам по бизнесу, продвижению и маркетингу это традиционное исследование помогает проанализировать рекламные кампании и понять, что происходит на рынке города.
В разные годы методики опросов отличались: подключали газеты, радио, другие СМИ, интернет. В последнее время голосование идет в основном через интернет и телефонный обзвон экспертов из предпринимательского круга.
- На сегодня мы насчитали несколько десятков волгоградских брендов, - рассказал о результатах исследования руководитель медиагруппы ПРЕМИЯ Вячеслав Черепахин. - С каждым годом список участников растет. Несмотря на то, что мы проводим тщательный поиск и подбор, практически каждый год выясняется, что кого-то в список не включили. В следующий раз, конечно, исправляемся и пополняем число участников.
Вся десятка – это сильные бренды волгоградского рынка. И позиционная разница в списке - условная.
- Понятно, что бренд сектора B2B вряд ли сможет быть сильнее бренда сектора В2С. Потому что розничная сеть по охвату будет масштабнее и, соответственно, известнее для людей, - поясняет Вячеслав Черепахин. - Сектор узких услуг не может вырваться вперед сектора ритейла. Мы всё это понимаем и учитываем при составлении рейтинга.
Хотя смешивание фирм различных сфер деятельности в одном списке и вызывает вопросы как у экспертов, так и у обывателей, смысла разбивать по отдельным отраслям эксперт пока не видит:
- Потому что местных брендов мы пока насчитываем плюс-минус 60, и если разделять их ещё по сферам деятельности, то дробление будет слишком мелким. Мы считаем, что опросы тогда потеряют интерес и привлекательность. Когда число перевалит за сотню – это будет уже другая история.
Несмотря на то, что на рынке идет экономическая стагнация, количество брендов растет. Пока непонятно происходит такое благодаря или вопреки обстоятельствам, но это говорит о живучести волгоградского бизнеса. Даже в не очень благоприятной ситуации он находит возможность создавать новые предприятия и развиваться.
Топ10-2018
1. Волгофарм
2. MyBOX
3. Волга-Раст
4. АРКОНТ
5. ТЦ Тулак
6. Красота под ногами
7. Лебяжья поляна
8. Владимирская слобода
9. Гутен Денер
10.Яндра
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