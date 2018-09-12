В Санкт-Петербурге погибла девушка-байкер
12 сентября 2018, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге, в поселке Понтонный девушка, которая ехала на мотоцикле, упала под автобус и погибла. Происшествие было зафиксировано в районе перекрестка Южной улицы и Лагерного шоссе.
39-летнюю девушку протащило под автобусом несколько метров. Когда приехала скорая помощь, она уже была мертва, пишет НСН.
Как сообщают эксперты, женщина не справилась с управлением, поэтому упала на проезжую часть и попала под автобус 328 маршрута.
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