Президент РФ Владимир Путин предложил двум мужчинам, подозреваемым Лондоном по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, осмелиться и публично рассказать о себе. Телевезионщики уже готовы пригласить их на свои программы.

Путин в среду, 12 сентября, в рамках пленарного заседания ВЭФ заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей. "Я хочу к ним обратиться, пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации. Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас", — цитирует Путина РИА Новости. "Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут" - цитирует ТАСС главу российского государства.

Скотленд-Ярд ранее назвал подозреваемыми двух мужчин, которые путешествовали по Великобритании с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.