В России подсчитали неженатых мужчин и незамужних женщин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подсчитал количество холостых мужчин и незамужних женщин в России. Оказалось, холостых мужчин в нашей стране более чем в два раза больше, чем незамужних женщин. Голикова назвала самую бедную категорию россиян, это не пенсионеры

Согласно данным опроса, 16% мужчин не женаты, а 7% женщин не состоят в браке.При этом женатых мужчин среди опрошенных оказалось также больше (54%), чем замужних женщин (47%), - сообщает ridus.ru.

Всего 62% россиян состоят в "серьезных" отношениях. 50% из них находятся в официальном браке, 10% живут в гражданском браке, а еще 2% долго встречаются, но пока не узаконили свои отношения.

Эксперт, научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров считает, что полноценные данные о семейном положении россиян имелись до этого опроса.

По его мнению, при анализе этой темы необходимо обращаться к данным Росстата по переписи 2010 года и микропереписи 2015 года. По его словам, если взять мужчин старше 16 лет, никогда не состоящих в браке, — их 207 на 1000, состоящих в браке — 584. Женщины в браке — 465 на 1000, а никогда не состоящих в браке — 130. То есть получается, что мужчин больше женатых и также больше тех, кто никогда не регистрировал свои отношения. "Слово "холостые", которое употребляет ВЦИОМ, некорректное", - отметил эксперт.