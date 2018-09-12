Стало известно, когда температура в Москве понизится до нуля градусов
12 сентября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник стало известно, когда температура в Москве опустится до нуля градусов. Специалисты Гидрометцентра отметили, что похолодание обрушится на столицу из-за скандинавского антициклона.
Согласно последней информации, столбики термометров упадут до нуля уже в грядущий понедельник, 17 сентября. Как сообщает сегодня НСН, в течение суток температура воздуха будет колебаться между -2 и +3 градусами, что близко к норме для данного сезона.
Ветер в Москве ожидается северный, однако его порывы не будут слишком резкими. Во вторник, 18 сентября, температура также будет понижаться, но дождей не будет.
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