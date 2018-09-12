//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бывшая Мисс Вселенная умерла от рака в 45 лет
- Наташа Королева опубликовала архивное фото с синими тенями и в лосинах
- Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери-красавицы
- Эммануил Виторган мечтает о братике для маленькой дочки
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года
12 сентября 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Явка на выборы мэра Москвы в 2018 г. совпала с уровнем 2013 г. Об этом на заседании Мосгоризбиркома сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов, подчеркнув, что Москва по уровню явки избирателей опередила крупнейшие города мира.
«Если сравнивать нас с Западом, то явка намного выше, чем в тех же крупнейших городах Америки - Лос-Анджелеса, Нью-Йорка», - сказал В.Горбунов.
Напомним, выборы мэра Нью-Йорка в ноябре 2017 года прошли при самой низкой явке за полвека – на участки пришло всего 24% избирателей. Ранее, в 2009 году, тогдашний мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг избирался при явке 28%. В Москве явка на выборы мэра столицы составила свыше 30,9%.
Также, решением Московской городской избирательной комиссии (МГИК) утверждены результаты выборов мэра, согласно которым Сергей Собянин победил, набрав 70,17% голосов.
Как сообщалось ранее, второе место на выборах мэра Москвы занял Вадим Кумин от КПРФ - 11,38% голосов, третье место занял Илья Свиридов от «Справедливой России» - 7,01%, Михаил Дегтярев от ЛДПР расположился на четвертом месте - 6,72%, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набрал 1,87% и занимает последнее место.
В ходе заседания МГИК было отмечено, что ни одна жалоба о нарушении избирательного законодательства на выборах мэра не нашла своего подтверждения.
Выборы мэра Москвы прошли в Единый день голосования - 9 сентября 2018 г.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
Александр Овечкин и Неймар обменялись подарками
//В мире
Лавров объяснил, как в сознание американцев внедрили образ "России-злодейки"
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Белоусов объяснил, почему в России жулики чувствуют себя комфортно
//Новости партнеров
//В мире
//Политика
Шойгу: РФ и Китай будут проводить совместные учения на регулярной основе
Короткое замыкание произошло в московской гостинице "Космос"
//Новости СМИ2
//Общество
Путин предложил "подозреваемым" по делу Скрипалей рассказать о себе в СМИ
//Культура
//Новости Redtram
//Общество
Стало известно, когда температура в Москве понизится до нуля градусов
//В мире
Стало известно пророчество нигерийского ясновидца о Третьей мировой и крахе США
//Мнение
Эксперт высказался насчет идеи заключить мирный договор между РФ и Японией
//Общество
Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года
На западе Крыма турист выжил после падения на камни с 15-метровой высоты
//Общество
//Общество
«Калашников» создал беспилотный аппарат, который может садиться на воду
//В мире
//В мире
Раскрыт возможный план командования армии Украины по нападению на ДНР с моря
//В мире
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию в любое удобное для него время
//Политика
РФ предложила Японии мирный договор без предварительных условий
//В мире
Пропавший без вести таиландец вернулся в семью спустя 19 лет
//В мире
Осенью будущего года российский батискаф погрузится на дно Марианской впадины
//В мире
Рада обвинила правительство Украины в «медицинском геноциде» населения