Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года

Явка на выборы мэра Москвы в 2018 г. совпала с уровнем 2013 г. Об этом на заседании Мосгоризбиркома сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов, подчеркнув, что Москва по уровню явки избирателей опередила крупнейшие города мира.



«Если сравнивать нас с Западом, то явка намного выше, чем в тех же крупнейших городах Америки - Лос-Анджелеса, Нью-Йорка», - сказал В.Горбунов.



Напомним, выборы мэра Нью-Йорка в ноябре 2017 года прошли при самой низкой явке за полвека – на участки пришло всего 24% избирателей. Ранее, в 2009 году, тогдашний мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг избирался при явке 28%. В Москве явка на выборы мэра столицы составила свыше 30,9%.



Также, решением Московской городской избирательной комиссии (МГИК) утверждены результаты выборов мэра, согласно которым Сергей Собянин победил, набрав 70,17% голосов.



Как сообщалось ранее, второе место на выборах мэра Москвы занял Вадим Кумин от КПРФ - 11,38% голосов, третье место занял Илья Свиридов от «Справедливой России» - 7,01%, Михаил Дегтярев от ЛДПР расположился на четвертом месте - 6,72%, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набрал 1,87% и занимает последнее место.



В ходе заседания МГИК было отмечено, что ни одна жалоба о нарушении избирательного законодательства на выборах мэра не нашла своего подтверждения.



Выборы мэра Москвы прошли в Единый день голосования - 9 сентября 2018 г.