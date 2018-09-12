В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Анталья. О происшествии в Анталье информировало Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центр, эпицентр находился на глубине 60 км в 103 км к югу от Антальи.

О пострадавших людях и разрушениях пока ничего не сообщалось. Как пишет газета Hurriyet, толчки ощущались во всех районах провинции Анталья и в Испарте, - сообщает РБК. Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточняет, эпицентр подземных толчков находился в районе Кумлуджа, который находится приблизительно в 90 км от города Анталья. Очаг землетрясения находился в акватории Средиземного моря в 65,45 км от берега и залегал на глубине 40,19 км.

Один из жителей курортной Антальи рассказал, что в самом городе подземные толчки не ощущались, - передает ТАСС.

В минувший понедельник в том же районе Турции были зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9.