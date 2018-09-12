В Москве мужчина захватил заложников в одном из отделений банка в Тушино

На северо-западе Москвы в районе Тушино неизвестный мужчина в среду, 12 сентября, в одном из отделений Сбербанка мужчина взял в заложники нескольких человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, спецслужбы, - сообщает канал Mash.

Других подробностей захвата заложников в банке в Тушино пока нет.

На данный момент РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве уточняет, что захвата заложников в банке не было. Захват заложников в отделении Сбербанка в Тушино оказался учениями.