В Москве мужчина захватил заложников в одном из отделений банка в Тушино
12 сентября 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-западе Москвы в районе Тушино неизвестный мужчина в среду, 12 сентября, в одном из отделений Сбербанка мужчина взял в заложники нескольких человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, спецслужбы, - сообщает канал Mash.
Других подробностей захвата заложников в банке в Тушино пока нет.
На данный момент РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве уточняет, что захвата заложников в банке не было. Захват заложников в отделении Сбербанка в Тушино оказался учениями.
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