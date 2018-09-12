«Калашников» создал беспилотный аппарат, который может садиться на воду

Концерн "Калашников" создал беспилотник, который способен приземляться на водную поверхность. Как сообщает «Калашников медиа», беспилотный летательный аппарат имеет легкий вес, быстрый запуск, а также устойчивость к сильному ветру.

Воздушное судно имеет улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемую конструкцию. Продолжительность полёта составляет более двух часов. По информации источника, возможность беспилотника приземляться на водную поверхность даёт выгодные преимущества при применении БВС в болотистой местности, а также в районах, где водоемы занимают немалую площадь. Например, при проведении мониторинга трубопроводов в центре Сибири.