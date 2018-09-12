Меры поддержки для промышленности Кубани

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко 11 сентября провел еженедельное планерное совещание. Участие в нем принял руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Иван Куликов представил парламентариям информацию о состоянии промышленного комплекса Краснодарского края.

- Промышленный комплекс Краснодарского края за последние годы демонстрирует неплохие показатели. По итогам прошлого года рост индекса промышленного производства превысил среднероссийский показатель. Динамика неплохая, но есть направления, по которым допустили снижение. Сегодня мы обсудим проблемы в промышленной сфере, хотелось бы услышать, какие именно отрасли лидируют, какие отстают и что нужно сделать для дальнейшего роста промышленного производства, – задал тон дискуссии спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Как отметил Иван Куликов, по итогам шести месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 102,4%, в 2017-м году – 104,3%, в 2016-м – 104,1%. В числе приоритетных направлений – производство строительных материалов, химический комплекс, металлургия, деревообработка, целлюлозно-бумажная и легкая промышленность.

Далее речь шла о конкретных мерах поддержки кубанской промышленности. Обсуждалась реализация соответствующей госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности», принятой в конце 2015 года, и деятельность учрежденного постановлением ЗСК этой весной регионального Фонда развития промышленности.

Поддержка в форме субсидий в этом году была оказана 20 предприятиям на общую сумму более 60 млн рублей. Аналогичная сумма была выделена двум предприятиям в виде льготного займа в рамках работы Фонда. Однако, как отметил Юрий Бурлачко, Фонду развития промышленности Краснодарского края на предоставление льготных займов выделено 500 млн. рублей. Вместе с тем за 5 месяцев 2018 года одобрены заявки только на 60 млн. рублей. Спикер поинтересовался, в чем причина медленного освоения средств.

Иван Куликов отметил, что трудности с реализацией ряда проектов возникли из-за колебаний курса валют. И предприятия пока не решаются приобретать новое оборудование. Однако, в Фонде приняты новые меры господдержки – предоставление льготных займов на пополнение оборотных средств. Эта мера является очень востребованной. Руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края заверил депутатов в том, что до конца 2018 года программа будет выполнена в полном объеме.

Еще одна мера поддержки отрасли, которая активно применяется в регионе, – это привлечение инвестиций. За 6 месяцев 2018 года их объем составил 3,3 млрд рублей. В стадии реализации находятся около двух десятков крупных инвестпроектов: строительство ряда новых заводов, расширение и

модернизация уже имеющихся. Здесь и проекты в области импортозамещения, и по созданию высокотехнологичных производств, а также проекты с иностранным капиталом.

На поддержку производства также нацелены создающиеся в регионе промышленные парки и кластеры. Индустриальных парков в настоящее время два, еще один – в стадии создания. Зарегистрированный в крае промышленный кластер «Кубань» проходит процедуру получения статуса в Минпромторге России.

Заместитель председателя ЗСК – председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов отметил важность разработки и реализации в муниципалитетах «дорожных карт» по развитию промышленности. Подобные карты есть в 14 муниципальных образованиях. Это муниципалитеты, имеющие значительный потенциал по развитию промышленности. И по мере развития промышленного производства в крае будет возникать необходимость в разработке «дорожных карт» по другим муниципалитетам, считает вице-спикер ЗСК.

В ходе планерного совещания обратили внимание и на проблемы кадрового обеспечения отрасли.

- Мы видим реальные сдвиги и реальные перспективы развития отрасли. Но сдерживающим фактором является, в том числе, и нехватка квалифицированных кадров. Недавно я был на церемонии посвящения в студенты первокурсников КубГАУ. Обрадовал тот факт, что если раньше популярными направлениями были юридические и экономические факультеты, то все больше молодых людей сегодня выбирают инженерные специальности. И это хороший источник пополнения кадров для нашей промышленности, - сказал спикер ЗСК.

По итогам обсуждения вопроса была принята резолюция, которой департаменту промышленной политики Краснодарского края даны рекомендации по дальнейшему развитию промышленного комплекса края. Комитету ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности поручено осуществлять текущий контроль за их выполнением.