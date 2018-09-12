В Госдуме предложили ввести запрет на продажу сладостей детям
12 сентября 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме предложили ввести запрет на продажу сладостей детям возраста до 14 лет. Народные избранники переживают за детское здровье и особенно за то, что в России растет число детей с диагнозом ожирение, - сообщает m24.
Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен направить обращение на имя главы Минздрава Вероники Скворцовой.
Парламентарий предлагает запретить продавать продукты с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, и обязать продавцов и производителей газировки, шоколадных батончиков и прочих изделий с высоким содержанием сахара маркировать продукцию предупреждающими надписями о последствиях чрезмерного употребления сладкого, по аналогии с табачной продукцией и алкоголем.
Как отмечается в обращении Милонова, в последние годы избыточный вес стал одним из самых распространенных недугов среди детей. По его мнению, родители дома контролируют питание своего чада, но невозможно контролировать, что покупает ребенок в магазине самостоятельно.
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