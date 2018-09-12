В Москве в ДТП на Алтуфьевском шоссе погиб мотоциклист. Авария произошла в минувший вторник, 11 сентября, в столичном районе Лианозово в районе дома номер 83 на Алтуфьевском шоссе, - сообщает m24.ru. На юге Москвы столкнулись автобус, два грузовика и пять легковушек

В пресс-службе городского управления ГИБДД подтвердили столкновение по указанному адресу автомобиля и мотоцикла.

В тот же день в Москве днем внедорожник Hummer столкнулся с каретой скорой помощи в районе Замоскворечье. По предварительной информации пострадал один человек. Инцидент произошел в районе дома №68 по Дубининской улице. ЧП произошло на трамвайных путях. Видеозапись этого ДТП оказалась в сети.

А на юге Москвы 11 сентября произошло столкновение рейсового автобуса, пяти легковых автомобилей и двух грузовиков. В результате ДТП погиб один человек.