В сетях обсуждают Норкина, выгнавшего с программы украинского эксперта

В социальных сетях обсуждают телеведущего Андрея Норкина, выгнавшего из студии участника программы - украинского эксперта Павла Жовниренко. Мнения телезрителей разделились. Некоторые поддержали ведущего НТВ, другие уверены, что журналист перегнул палку, - сообщает Ura.ru.

Ведущий ток-шоу «Место встречи» оскорблял оппонента, требовал отключить у него микрофон, а затем и вовсе выгнал из студии украинского эксперта, - писали «Аргументы недели». Норкин еще и произнес слова, печатать которые запрещено.

Часть пользователей сети осудила телеведущего, отметив: «Ведущий давно уже вышел из себя и обратно возвращаться не собирается». «Раньше считал Норкина культурным очканом в хорошем смысле, но на этих тру-шоу он показал себя глупцом в приличном пиджаке», - пишут в соцсетях. Кто-то сделал выводы обо всем телевидении в целом: «Культура ведущих российских ток-шоу прям зашкаливает — такая же, как и у зрителей, которые их смотрят», «Телевизор, который мы заслужили». Хотя нашлись и те, кто поддержал телеведущего: «Молодец Норкин, нужно было все-таки по лицу дать». (имется ввиду Жовниренко).

Сам Норкин заявил, что сожалеет, что не может избить гостя из Киева, при этом крепких выражений ведущий не стеснялся.