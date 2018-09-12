Сегодня утром стало известно, что глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Забайкалье, где проходят учения "Восток-2018". Тренировочные маневры начались в минувший вторник, 11 сентября.



В ведомстве отметили, что Шойгу намерен проинспектировать на одном из полигонов действия штабов, а также выслушать доклады руководства Восточного и Центрального военных округов о процессе учений, передает РИА "Новости".

Напомним, маневры "Восток-2018" будут проходить в течение недели и завершатся 17 сентября. Эти учения станут самыми масштабными в истории современной России – в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих. На одном из этапов к российским военным присоединятся подразделения из Китая и Монголии.