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Шойгу прибыл в Забайкалье, где проходят маневры "Восток-2018"
12 сентября 2018, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром стало известно, что глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Забайкалье, где проходят учения "Восток-2018". Тренировочные маневры начались в минувший вторник, 11 сентября.
В ведомстве отметили, что Шойгу намерен проинспектировать на одном из полигонов действия штабов, а также выслушать доклады руководства Восточного и Центрального военных округов о процессе учений, передает РИА "Новости".
Напомним, маневры "Восток-2018" будут проходить в течение недели и завершатся 17 сентября. Эти учения станут самыми масштабными в истории современной России – в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих. На одном из этапов к российским военным присоединятся подразделения из Китая и Монголии.
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