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В среду москвичей ожидает прохладная и дождливая погода
12 сентября 2018, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 12 сентября, жителей Москвы и Подмосковья ожидает пасмурное небо и прохладная, дождливая погода. Из-за усиления ветра синоптики и спасатели объявили в столице желтый уровень опасности.
Сегодня днем столбики термометров покажут 21-23 градуса. Ночью температура воздухе не превысит 13-15 градусов. Ветер ожидается юго-западный, до 12 метров в секунду, с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление снизится до 749 миллиметров ртутного столба.
Синоптики прогнозируют различную интенсивность осадков в разных районах столицы – от небольшой до умеренной. Из-за усиления ветра синоптики и спасатели предупредили горожан о неблагоприятных погодных условиях и объявили желтый уровень опасности на среду, 12 сентября.
С приходом атлантического циклона, принесшего в столицу похолодание и дожди, в Москве завершилось самое длинное климатическое лето. Ранее синоптики сообщали, что оно превысило свои нормативные границы на целый месяц, сообщает М24.
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