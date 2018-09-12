В среду москвичей ожидает прохладная и дождливая погода

В среду, 12 сентября, жителей Москвы и Подмосковья ожидает пасмурное небо и прохладная, дождливая погода. Из-за усиления ветра синоптики и спасатели объявили в столице желтый уровень опасности.

Сегодня днем столбики термометров покажут 21-23 градуса. Ночью температура воздухе не превысит 13-15 градусов. Ветер ожидается юго-западный, до 12 метров в секунду, с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление снизится до 749 миллиметров ртутного столба.

Синоптики прогнозируют различную интенсивность осадков в разных районах столицы – от небольшой до умеренной. Из-за усиления ветра синоптики и спасатели предупредили горожан о неблагоприятных погодных условиях и объявили желтый уровень опасности на среду, 12 сентября.

С приходом атлантического циклона, принесшего в столицу похолодание и дожди, в Москве завершилось самое длинное климатическое лето. Ранее синоптики сообщали, что оно превысило свои нормативные границы на целый месяц, сообщает М24.