Армейцы ДНР усомнились в компетентности журналиста Андрей Бабицкого, который высказался относительно ситуации на Донбассе. И чуть не «прибили» корреспондента АН за напоминание о Бабченко.

«С бытовой точки зрения с отдельными эпизодами можно согласиться, и поэтому мнение в целом кажется авторитетным», — так прокомментировали статью Андрея Бабицкого военнослужащие армии ДНР, которые прямо сейчас находятся на окопах. Журналист в своей публикации усомнился в намерениях официального Киева атаковать Донбасс: «Но в целом, он просто не в курсе ситуации. Скорее всего, просто, человек давно не был на Донбассе».

Сейчас армия ДНР живет в режиме повышенной боевой готовности. Все ждут анонсированное нападение Киева. По известной информации, оно ожидается 14 сентября.

По мнению Бабицкого наступление Киева невозможно. В своих выводах он базируется на утверждении, что официальному Киеву не нужна полуразрушенная территория, требующая колоссальных денежных средств для восстановления. А кроме того, Украина не располагает достаточными ресурсами для полицейского контроля населения.

Во-первых, территория не полуразрушена. Она достаточно оперативно восстанавливается. Те же дороги, например, в ДНР сейчас гораздо лучше, чем были при Украине. Да и Луганск потихоньку пытается привести в порядок дорожную сеть. Та разруха, которая осталась, она была еще и при Украине.

Во-вторых, силовой ресурс у Киева есть: националисты. Собственно, они и сейчас держат в кулаке Украину. Полиции, вообще, плевать на то, поддерживают люди действующий режим или не поддерживают. Если им не дадут приказ, они просто стоят в стороне. Бучу преимущественно поднимают те же самые украинские националисты.

Влияние украинских националистов на украинскую власть таково, что даже военные не могут ни выгнать их с передовой, ни подчинить себе. Большая часть нарушения перемирия происходит с подачи боевиков запрещенной в России террористической организации «Правый сектор». Это бандиты, которые по сути легально ходят с автоматическим оружием.

Единственное, с чем безоговорочно согласились армейцы ДНР — утверждение Бабицкого, что Порошенко будет вынужден привести фронт в движение в преддверии выборов. Тогда он сможет использовать этот повод для введения военного либо чрезвычайного положения. Только по версии журналиста сейчас это будет выглядеть как фальстарт. По мнению военных ДНР — сейчас это преддверие выборов и началось.

Основная претензия военных к публикации в том, что ее автор даже не намекнул на знакомство с реальным положением дел. Он пишет так, как будто понятия не имеет что происходит на Донбассе.

Хотя в целом, мнение Бабицкого выглядит достаточно вдумчивым. Его критика не вызывает у военных Донецкой народной республики негатива. Их реакция больше похожа на желание дискутировать с автором. Этого не скажешь про реакцию на публикацию другого знатока Украины — Бабченко. Накануне тот оскандалился с продажей России за 20 тысяч долларов. Хакеры Киберберкута взломали почту предателя и вытащили оттуда переписку с куратором СБУ.

«Да, он просто, конченый», — характеризует Бабченко один из военнослужащих армии ДНР. Армеец только что познакомился с очередной публикацией предателя и чуть не разбил телефон.

Публикации Бабченко остались не только без анализа, но и без комментариев. Корреспонденту АН даже пришлось выдержать небольшой прессинг со стороны бойцов за напоминание этой фамилии квазижурналиста — Бабченко. Сейчас он ведет блог в живом журнале. Назвал его громким «Журналистика без посредников», и пописывает там заметки, за которые клянчит деньги.

Журналистикой в блоге Бабченко даже не пахнет. Цель журналистики — добыть факты с места событий. А фактов у Бабченко нет. Он цепляется за насмешившие его информационные поводы и описывает их чужие подробности своими словами.

Смешит Бабченко смерть главы ДНР Александра Захарченко, комбатов Гиви и Мотороллы. Он не ищет подробности, он не берет комментарии (в этом заключается журналистика). Он просто высмеивает инфоповод, либо истерит обывательским мнением (это суть блогерства).

Вся журналистика Бабченко теперь базируется сплошь на провокативных заявлениях, которые вызывают возмущение своим цинизмом. Информации ноль. Дезинформации — практически сто процентов.

Последние четыре абзаца по сути были переводом короткого резюме «да, он просто, конченый» в адрес Бабченко. Его по-военному прямолинейно сформулировали бойцы армии ДНР, которые прям удерживают позиции на окопах. Им интересно дискутировать с Андреем Бабицким, который иногда пишет про Донбасс. Они готовы прибить Бабченко за те плевки, которые он называет «журналистикой без посредников».