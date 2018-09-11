Ругаться матом у ведущих федеральных каналов становится нормой. Отличился Норкин

Похоже использовать в качестве аргумента в споре крепкое словцо у ведущих федеральных каналов становится нормой. На сей раз в прямом эфире отличился журналист телеканала НТВ Андрей Норкин

Ведущий ток-шоу «Место встречи» оскорблял оппонента, требовал отключить у него микрофон, а затем и вовсе выгнал из студии украинского эксперта.

Несмотря на то, что кто-то из участников шоу попытался заступится за эксперта, который также, как и все, должен иметь право голоса, Норкин пришел в ярость. Он заявил, что сожалеет, что не может избить гостя из Киева, при этом крепких выражений ведущий не стеснялся.

Надо отметить, что это не первый подобный скандал в студии Андрея Норкина. Ранее журналист не мог прийти к консенсусу с украинским политологом Сергеем Запорожским и, назвав его бараном, вытолкал гостя из студии.