Президент Бразилии ответил на письмо школьнице из Видного

12-летняя Валентина Бенесьер получила письмо от президента Бразилии Мишела Темера, который ответил на ее послание. В письме школьница рассказа президенту о своих давних мечтах.

– Я познакомилась с бразильцами во время чемпионата мира по футболу, рассказала им о своем городе Видном на испанском языке, который я немного знаю, – рассказала девочка. – Потом решила написать президенту страны Мишелу Темеру. Он быстро мне ответил и даже прислал фото с автографом. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.