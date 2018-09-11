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//Общество 13+

В Орехово‑Зуеве для больницы закупили оборудование на 35 млн рублей

11 сентября 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Орехово‑Зуеве для больницы закупили оборудование на 35 млн рублей
pixabay.com

В Орехово‐Зуеве для Центральной городской больницы закупили современное оборудование почти на тридцать пять миллионов рублей.

Например, в отделении анестезиологии и реанимации теперь есть шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, а в отделении функциональной диагностики – три аппарата ультразвуковой диагностики, передает сайт Подмосковье сегодня.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Республика Корея рассчитывает на развитие партнерства с Россией и КНДР

Республика Корея рассчитывает на развитие партнерства с Россией и КНДР

Республика Корея рассчитывает на дальнейшее развитие партнерства с Российской Федерацией и КНДР. Данную информацию во вторник, 11 сентября, предоставил премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен.

//Политика

Вашингтон может ввести санкции против Международного уголовного суда‍

Вашингтон может ввести санкции против Международного уголовного суда‍

Соединенные штаты Америки могут в ближайшее время ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследования военных преступлений американских и израильских военных.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

Готовые отделиться от Вашингтона по украинскому образцу штаты США назвали в сети

Готовые отделиться от Вашингтона по украинскому образцу штаты США назвали в сети

Соединенные Штаты – такое же «придуманное государство», как Украина, американскому государству грозит развал. Об этом говорится в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Армия

Правительство хочет запретить военным постить селфи в сети

Правительство хочет запретить военным постить селфи в сети

Правительство России внесло в Госдуму проект закона, который запрещает военнослужащим разглашать данные о себе и своих сослуживцах через СМИ и интернет. Под запрет попадает определенный контент.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Экономика

Глава МЭР рекомендует продавать доллары и покупать рубли

Глава МЭР рекомендует продавать доллары и покупать рубли

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин утром во вторник, 11 сентября, дал гражданам Российской Федерации совет. По словам министра, в настоящий момент следует продавать доллары и покупать рубли.

//В мире

СМИ: источники рассказали, зачем Юлия Скрипаль приезжала к отцу в Солсбери

СМИ: источники рассказали, зачем Юлия Скрипаль приезжала к отцу в Солсбери

Во вторник в СМИ появилась информация о том, зачем Юлия Скрипаль могла приехать к отцу в Солсбери. Согласно последним данным источников, женщина прибыла в Великобританию с определенной целью.

//Непознанное

В Калифорнии напуганные жители сняли на видео НЛО

В Калифорнии напуганные жители сняли на видео НЛО

Американцы из города Окснард, штат Калифорния, в небе над частным домом заметили накануне огромный НЛО, который очень их испугал. Одному из местных жителей удалось снять объект на видео.

//Шоу-бизнес

Таня Терёшина проверит своего избранника перед свадьбой на детекторе лжи

Таня Терёшина проверит своего избранника перед свадьбой на детекторе лжи

Известная российская певица Таня Терешина сделала в своём микроблоге необычное заявление после того, как в Сети появилось видео, компрометирующее ее жениха. В этом ролике молодой человек Терёшиной обнимается с некой девушкой.

//Общество

Очевидцы сняли танец в воздухе российского истребителя

Очевидцы сняли танец в воздухе российского истребителя

Сегодня над бухтой Золотой Рог во Владивостоке очевидцы сняли невероятные воздушные пируэты новейшего российского истребителя Су-35. Моментами самолет практически застывал в небе над городом.

//В мире

В Раде предложили НАТО задерживать российские суда в Босфоре

В Раде предложили НАТО задерживать российские суда в Босфоре

В ответ на «российскую агрессию» в Азовском море Украина может попросить страны НАТО, чтобы те начали задерживать российские суда в проливе Босфор, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Гопко.

//Новости партнеров

//Общество

Синоптики предупреждают о снижении температуры воздуха в Подмосковье до нуля

Синоптики предупреждают о снижении температуры воздуха в Подмосковье до нуля

Синоптики обещают, что на следующей неделе в московский регион придет бабье лето. Но при этом прогнозируют, что при солнечной теплой погоде днем, ночью температура может снижаться до нуля градусов.

//Экономика

Медведев не исключает дальнейшую корректировку пенсионного законодательства

Медведев не исключает дальнейшую корректировку пенсионного законодательства

В случае необходимости пенсионное законодательство может быть подвергнуто дальнейшей корректировке, заявил премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев во время обсуждения законопроекта.

//Шоу-бизнес

Шнуров высоко оценил клип Киркорова и Баскова, от которого "тошнит" россиян

Шнуров высоко оценил клип Киркорова и Баскова, от которого "тошнит" россиян

Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица» набирает миллионные просмотры, а пользователи, пытаются как можно сильнее обругать «непотребное видео». Но на его защиту встал Сергей Шнуров

//В мире

Россия располагает доказательствами подготовки "химатаки" в Сирии

Россия располагает доказательствами подготовки "химатаки" в Сирии

Россия располагает неопровержимыми доказательствами готовящихся в Сирии провокаций с «применением» химического оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

//Шоу-бизнес

Директор совхоза им. Ленина вмешался в конфликт популярного рэпера и спортсмена

Директор совхоза им. Ленина вмешался в конфликт популярного рэпера и спортсмена

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин решил вмешаться в конфликт рэпера Тимати и спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Экс-кандидат в президенты написал в своем микроблоге "не политический пост".

//Экономика

Глава Крыма назвал условия возобновления подачи воды с Украины

Глава Крыма назвал условия возобновления подачи воды с Украины

Вода из Днепра вновь потечет в Крым по Северо-Крымскому каналу только после того, как на Украине появится вменяемая власть, которая настроена не воевать, а созидать, уверен глава Крыма Сергей Аксенов.

//Шоу-бизнес

Эксперт оценил новую возлюбленную Сергея Шнурова

Эксперт оценил новую возлюбленную Сергея Шнурова

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал про новую возлюбленную Сергея Шнурова, а также объяснил, в каких случаях мужчины предпочитают определенный типаж женщин.

//В мире

Россия готовится к походу в Ливию

Россия готовится к походу в Ливию

С начала этого года в российских военных кругах все чаще говорят, что двумя нашими уже действующими ближневосточными военными базами (обе в Сирии) дело не ограничиться. Следующая может появиться уже в Ливии.

//Новости СМИ2

//В мире

После взлома своих страниц Бабченко попросил защиты у России

После взлома своих страниц Бабченко попросил защиты у России

Аркадий Бабченко выступил в социальных сетях с постом под названием «Мое раскаяние». В нем он просит прощения у россиян, признается в работе на СБУ против России и раскрывает детали своего предательства.

//В мире

9/11: Теракт, который изменил мир

9/11: Теракт, который изменил мир

Сегодня годовщина самого страшного теракта в мировой истории. 11 сентября 2001 года в США террористы-смертники захватили четыре самолета и направили их на объекты государственной значимости.

//Шоу-бизнес

В ТОП завидных женихов попал Андрей Звягинцев. В Сети обсуждают его развод

В ТОП завидных женихов попал Андрей Звягинцев. В Сети обсуждают его развод

В ТОП завидных женихов популярного Telegram-канала попал Андрей Звягинцев. О разводе 54-летнего режиссера, автора нашумевшей драмы «Нелюбовь», с женой, монтажером Анной Матвеевой активно заговорили в Сети.

//Экономика

Посол Швеции опроверг возможность остановки «Северного потока-2»

Посол Швеции опроверг возможность остановки «Северного потока-2»

Выданное Швецией разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» не может быть отозвано на фоне критических заявлений шведских политиков, заявил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

//Общество

В Минэкономразвития посоветовали россиянам избавиться от долларов

В Минэкономразвития посоветовали россиянам избавиться от долларов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин посоветовал россиянам избавляться от долларов и хранить деньги в рублевых вкладах, поскольку в ближайшее время национальная валюта должна стабилизироваться.

//Общество

Сроки летнего отключения воды в России могут сократить до трех дней

Сроки летнего отключения воды в России могут сократить до трех дней

Сроки ежегодного летнего отключения горячей воды в России могут сократить до трех дней. Такое оптимистичное заявление сделал сегодня заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

"Яблочки в этом году хороши" в саду у Пугачевой и Галкина

"Яблочки в этом году хороши" в саду у Пугачевой и Галкина

В загородном замке четы Пугачевой и Галкина время сбирать урожай. Молодой супруг Примадонны похвалился собственными наливными яблочками, которых в этом году превеликое множество.

//Авто

Эксперимент: защиту электрокара Tesla взломали за две секунды

Эксперимент: защиту электрокара Tesla взломали за две секунды

Исследователи из Левенского университета в Бельгии провели научный эксперимент по взлому электромобиля Tesla. В защитной системе была найдена уязвимость, позволившая вскрыть авто за две секунды.

//Шоу-бизнес

Прямая линия с певицей Аленой Свиридовой состоится в редакции "АН"

Прямая линия с певицей Аленой Свиридовой состоится в редакции "АН"

Алёна Свиридова явно знает формулу успеха и вечной молодости. Об этом и не только вы можете пообщаться с ней на Прямой линии «Аргументов неделi» в четверг 13 сентября.

//Шоу-бизнес

Прямая линия с певицей Линдой состоится в редакции "АН"

Прямая линия с певицей Линдой состоится в редакции "АН"

Линда - одна из самых загадочных певиц российского шоу-бизнеса. Она редко даёт интервью. Однако у читателей «Аргументов неделi» будет возможность с ней пообщаться и лично задать интересующие вопросы.

//В мире

Журналист нашел причины незаинтересованности Киева в военном завоевании Донбасса

Журналист нашел причины незаинтересованности Киева в военном завоевании Донбасса

Власти Украины, несмотря на заявления официальных лиц, не собираются отвоевывать неподконтрольные Киеву территории на востоке страны. Такое мнение озвучил российский журналист Андрей Бабицкий.

//Происшествия

Видео: Hummer врезался в карету скорой помощи в Замоскворечье

Видео: Hummer врезался в карету скорой помощи в Замоскворечье

Днем во вторник, 11 сентября, внедорожник Hummer столкнулся с каретой скорой помощи в московском районе Замоскворечье. По предварительной информации пострадал один человек.

//Общество

МЧС предупреждает жителей Подмосковья о штормовом ветре 12 сентября

МЧС предупреждает жителей Подмосковья о штормовом ветре 12 сентября

Главное управление МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области. 12 сентября ожидается усиление ветра.

//В мире

В ОБСЕ не хотят слышать, что Крым живет в мире

В ОБСЕ не хотят слышать, что Крым живет в мире

В ОБСЕ не желают слышать, что российский Крым живет в мире и спокойствии Поэтому представителям Крыма помешали выступить на заседании БДИПЧ ОБСЕ по тематике защиты прав человека в Варшаве.

//В мире

Депутат Рады сообщил о катастрофической ситуации для Украины в Азовском море

Депутат Рады сообщил о катастрофической ситуации для Украины в Азовском море

В Азовском море сложилась катастрофическая для Украины ситуация. С таким заявлением выступил народный депутат Дмитрий Линько, представляющий в парламенте страны Радикальную партию Олега Ляшко.

//Общество

Опасная курица! Отечественные производители пичкают свою птицу антибиотиками

Опасная курица! Отечественные производители пичкают свою птицу антибиотиками

Отечественные производители куриного мяса пичкают свою птица антибиотиками. Из пяти отобранных для анализа образцов курятины все пять оказались под завязку нашпигованы опасными лекарственными препаратами.

//Авто

Самый тяжелый электрокар в мире весит более 45 тонн

Самый тяжелый электрокар в мире весит более 45 тонн

В карьере близ швейцарского города Ломмис инженеры усовершенствовали самосвал, заменив его старый двигатель на электроустановку весом в 45 тонн. В результате самосвал стал тяжелейшим электромобилем на планете.

//В мире

Минск не захотел зависеть от кредитов МВФ

Минск не захотел зависеть от кредитов МВФ

В Белоруссии решили, что украинский экономический сценарий стране не подходит, и отказались от кредитов Международного валютного фонда. Похоже, что Лукашенко смотрит на Восток, а не на Запад.

//Политика

Озвучен единственный шанс киевских властей на аннексирование российского Крыма

Озвучен единственный шанс киевских властей на аннексирование российского Крыма

Украина сможет отобрать у Российской Федерации Крым только в том случае, если последняя развалится. Об этом говорится в заметке, некоторое время назад появившейся в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Видео: Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды

Видео: Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды

Популярный певец Валерий Сюткин примерил на себя амплуа ведущего прогноза погоды. Исполнитель рассказал, что остался очень доволен своей работой, тепло поблагодарив коллег по цеху.

//Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Ревизорро» рассказала о шантаже и угрозах от руководства программы

Экс-ведущая «Ревизорро» рассказала о шантаже и угрозах от руководства программы

Телеведущая Елена Летучая стали широко известна российскому телезрителю благодаря программе «Ревизорро». Она же и стала ее главной головной болью и поводом со скандалом покинуть проект.

//Общество

Миронов предложил разорвать дипломатические отношения с Великобританией

Миронов предложил разорвать дипломатические отношения с Великобританией

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо разорвать с Великобританией дипломатические отношения из-за обвинений в адрес Российской Федерации. По его мнению, нет смысла надеяться на благоразумие западных партнёров.

//В мире

В Идлибе начались съемки постановочной провокации с применением "химоружия"

В Идлибе начались съемки постановочной провокации с применением "химоружия"

Днем во вторник, 11 сентября, жители сирийского Идлиба сообщили, что в провинции приступили к съемке постановочной провокации, в рамках которой армия САР якобы будет применять химическое оружие.

//Общество

В Москве явка на выборах мэра практически повторила результат 2013 года

В Москве явка на выборах мэра практически повторила результат 2013 года

В Единый день голосования прошли выборы мэра Москвы. Действующий мэр столицы Сергей Собянин одержал убедительную победу, получив 70,17% голосов. Всего за него проголосовали 1 млн 582 тыс. 762 человека.

//В мире

Житель Белоруссии четыре года изготавливал евро из валюты Сербии и Зимбабве

Житель Белоруссии четыре года изготавливал евро из валюты Сербии и Зимбабве

Житель Минска в течение четырех лет изготавливал евро из сербских динаров и зимбабвийских долларов. Согласно последней информации источников, впоследствии мужчина сбывал "европейскую" валюту.

//Образование

Собянин поздравил школьников Москвы с победой в Олимпиаде мегаполисов

Собянин поздравил школьников Москвы с победой в Олимпиаде мегаполисов

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников, которые заняли первое место на Олимпиаде мегаполисов, а также их педагогов. Об этом он написал в своём блоге в Twitter и в социальной сети «В контакте».

//Общество

Аркадий Бабченко продал себя СБУ за 20 тысяч долларов

Аркадий Бабченко продал себя СБУ за 20 тысяч долларов

Стоимость предательства России одиозный журналист оценил в 20 тысяч долларов. Это стало известно из переписки. Доступ к ней получили хакеры Киберберкута, которые взломали почту Бабченко.

//Общество

Песков назвал учения "Восток-2018" рутинным тренировочным процессом

Песков назвал учения "Восток-2018" рутинным тренировочным процессом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 сентября, высказался об учениях "Восток-2018". Учебные маневры на Дальнем Востоке начались сегодня, они продлятся до 17 сентября.

//Общество

Боец Джефф Монсон объяснил, почему он решил стать депутатом Красногорска

Боец Джефф Монсон объяснил, почему он решил стать депутатом Красногорска

Боец смешанного стиля Джефф Монсон из Соединённых Штатов объяснил своё решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска. Напомним, что недавно спортсмен получил российское гражданство.

//Наука

Еще пять минуточек: ученые назвали главные опасности перевода будильника

Еще пять минуточек: ученые назвали главные опасности перевода будильника

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что постоянный перевод будильника "еще на пять минуточек" способен нанести здоровью человека серьезный вред. Названы главные опасности такого действия.

//В мире

В Афганистане пять человек погибли в результате атаки смертника

В Афганистане пять человек погибли в результате атаки смертника

По меньшей мере пять человек погибли, еще более трех десятков мирных жителей получили ранения во вторник, 11 сентября, в результате произошедшего взрыва в толпе людей в Афганистане.

//Культура

"Союзмультфильм" посвятит новую картину Эдуарду Успенскому

"Союзмультфильм" посвятит новую картину Эдуарду Успенскому

«Союзмультфильм» посвятит новую картинку писателю Эдуарду Успенскому. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

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