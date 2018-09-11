В Орехово‑Зуеве для больницы закупили оборудование на 35 млн рублей

В Орехово‐Зуеве для Центральной городской больницы закупили современное оборудование почти на тридцать пять миллионов рублей.

Например, в отделении анестезиологии и реанимации теперь есть шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, а в отделении функциональной диагностики – три аппарата ультразвуковой диагностики, передает сайт Подмосковье сегодня.