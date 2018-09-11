Синоптики предупреждают о снижении температуры воздуха в Подмосковье до нуля
11 сентября 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики обещают, что на следующей неделе в московский регион придет бабье лето. Но при этом прогнозируют, что при солнечной теплой погоде днем, ночью температура может снижаться до нуля градусов.
«На следующей неделе в столичном регионе будет господствовать антициклон. Это будет то, что принято называть бабьим летом. Ночью в отдаленных районах Подмосковья возможно понижение температуры до нуля градусов», - рассказал специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Метеоролог отметил, что на следующей неделе в столичном регионе днем будет преобладать теплая и солнечная погода. «А вот ночью в четверг-пятницу, когда небосвод будет открыт, у земли возможно выхолаживание. Вероятность этого – процентов десять», - цитирует синоптика РИА Новости.
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