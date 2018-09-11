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В России скоро введут новую специальность: «медицинская микробиология»
11 сентября 2018, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]
В здравоохранении к концу октября должен появиться новый профессиональный медицинский должностной стандарт, в котором будет введена новая специальность — «медицинская микробиология».
Специальность объединит - бактериологию, микологию, паразитологию, вирусологию, пишет интернет-журнал Мои года. Такое объединение происходит впервые, считают эксперты.
В законах, которые были приняты в 2016 году, включены характеристики квалификации, необходимой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
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