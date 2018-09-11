В России скоро введут новую специальность: «медицинская микробиология»

В здравоохранении к концу октября должен появиться новый профессиональный медицинский должностной стандарт, в котором будет введена новая специальность — «медицинская микробиология».

Специальность объединит - бактериологию, микологию, паразитологию, вирусологию, пишет интернет-журнал Мои года. Такое объединение происходит впервые, считают эксперты.

В законах, которые были приняты в 2016 году, включены характеристики квалификации, необходимой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.