//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Эксперт оценил новую возлюбленную Сергея Шнурова
- В ТОП завидных женихов попал Андрей Звягинцев. В Сети обсуждают его развод
- "Яблочки в этом году хороши" в саду у Пугачевой и Галкина
- Прямая линия с певицей Аленой Свиридовой состоится в редакции "АН"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Собянин одержал уверенную победу даже в «оппозиционных» районах Москвы
11 сентября 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
Электоральный рейтинг Сергея Собянина вырос во всех столичных округах. Об этом свидетельствуют результаты состоявшихся в минувшее воскресенье выборов мэра Москвы.
Градоначальник одержал уверенную победу, получив 70,17% голосов при явке на уровне 31% от общего числа избирателей. Свою поддержку кандидату выразили в общей сложности 1 млн 582 тысяч 762 человека.
Результаты, продемонстрированные политиком, выглядят убедительнее его показателей на выборах 2013 года. Количество голосов, отданных за Сергея Собянин, выросло по всем районам столицы: от Новой Москвы до округов, в которых на муниципальных выборах успешно выступили оппозиционные кандидаты. В большинстве из таких округов Собянин набрал более 60% голосов.
Значительный рост электоральной поддержки Сергея Собянина в «оппозиционных» муниципальных образованиях дает все основания констатировать, что действующий мэр одержал уверенную победу на прошедших выборах. Политолог Михаил Виноградов подтвердил данный факт в выложенном им посте, посвященном итогам мэрских выборов.
«Снижение федеральных рейтингов не стало критически значимой проблемой, побуждающей избирателя голосовать за любого другого кроме представителя власти. <….> Все это позволило Собянину вырасти с 51 до 70%. При этом в сравнении с 2013 годом (где на некоторых участках Собянин даже проиграл) ни в одном районе нет показателей меньше 61% голосов», - отметил эксперт.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Республика Корея рассчитывает на развитие партнерства с Россией и КНДР
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Готовые отделиться от Вашингтона по украинскому образцу штаты США назвали в сети
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Таня Терёшина проверит своего избранника перед свадьбой на детекторе лжи
Глава Крыма назвал условия возобновления подачи воды с Украины
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Посол Швеции опроверг возможность остановки «Северного потока-2»
//Общество
Сроки летнего отключения воды в России могут сократить до трех дней
//Новости СМИ2
//Авто
Эксперимент: защиту электрокара Tesla взломали за две секунды
Видео: Hummer врезался в карету скорой помощи в Замоскворечье
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
Опасная курица! Отечественные производители пичкают свою птицу антибиотиками
//В мире
//Общество
Миронов предложил разорвать дипломатические отношения с Великобританией
//Общество
В Москве явка на выборах мэра практически повторила результат 2013 года
Собянин поздравил школьников Москвы с победой в Олимпиаде мегаполисов
//Общество
Песков назвал учения "Восток-2018" рутинным тренировочным процессом
//Наука
Еще пять минуточек: ученые назвали главные опасности перевода будильника
//Культура
Дочь Александра Серова считает Дарью Друзьяк "отбросом общества"
//Культура
Появились новости о состоянии Никиты Михалкова после операции
//Политика
//Общество
Пассажир сгоревшего «Воеing» рассказал, что эвакуация происходила стихийно