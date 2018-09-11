Собянин одержал уверенную победу даже в «оппозиционных» районах Москвы

Электоральный рейтинг Сергея Собянина вырос во всех столичных округах. Об этом свидетельствуют результаты состоявшихся в минувшее воскресенье выборов мэра Москвы.

Градоначальник одержал уверенную победу, получив 70,17% голосов при явке на уровне 31% от общего числа избирателей. Свою поддержку кандидату выразили в общей сложности 1 млн 582 тысяч 762 человека.

Результаты, продемонстрированные политиком, выглядят убедительнее его показателей на выборах 2013 года. Количество голосов, отданных за Сергея Собянин, выросло по всем районам столицы: от Новой Москвы до округов, в которых на муниципальных выборах успешно выступили оппозиционные кандидаты. В большинстве из таких округов Собянин набрал более 60% голосов.

Значительный рост электоральной поддержки Сергея Собянина в «оппозиционных» муниципальных образованиях дает все основания констатировать, что действующий мэр одержал уверенную победу на прошедших выборах. Политолог Михаил Виноградов подтвердил данный факт в выложенном им посте, посвященном итогам мэрских выборов.

«Снижение федеральных рейтингов не стало критически значимой проблемой, побуждающей избирателя голосовать за любого другого кроме представителя власти. <….> Все это позволило Собянину вырасти с 51 до 70%. При этом в сравнении с 2013 годом (где на некоторых участках Собянин даже проиграл) ни в одном районе нет показателей меньше 61% голосов», - отметил эксперт.