Сроки летнего отключения воды в России могут сократить до трех дней

Сроки ежегодного летнего отключения горячей воды в России могут сократить до трех дней. Такое оптимистичное заявление сделал сегодня заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

«В рамках эксперимента уже удалось сократить отключение горячей воды до трех дней по ряду крупных участков нескольких городов. Мы еще годик потренируемся в большем количестве городов. Затем планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды», - заявил Андрей Чибис в интервью «Ъ».

Замминистра отметил, что эксперимент проводился в рамках концепции «Умный город» и показал свою эффективность. Внедрение этой системы позволит сократить целый набор издержек, обеспечит возможность и участникам рынка, и городским властям видеть в режиме онлайн, что происходит с городской инфраструктурой.