Движение «Голос» отметило низкое число нарушений в Москве
11 сентября 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе состоявшихся в минувшее воскресенье выборов мэра Москвы не было отмечено сколько-нибудь существенных сигналов о нарушениях. Такое заявление сделал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.
По словам Мельконьянца, «Голос» зафиксировал нарушения на участках, расположенных в Новой Москве и Московской области, однако они не носили массового характера.
На пост градоначальника претендовали пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин, выдвиженец «Справедливой России» Илья Свиридов, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, Вадим Кумин (КПРФ) и Михаил Балакин («Союз горожан»).
По итогам голосования уверенно победил Сергей Собянин. Он получил 70,17% голосов. В общей сложности за мэра проголосовали 1 млн 582 тысяч 762 человека. Явка на выборах составила почти 31%.
В воскресенье, 9 сентября, в городе и за его пределами работали более 3 800 избирательных участков. Согласно данным, которые предоставил Мосгоризбирком, за ходом голосования следили свыше 10 тысяч наблюдателей, среди которых были представители всех политических партий.
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