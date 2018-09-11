Движение «Голос» отметило низкое число нарушений в Москве

В ходе состоявшихся в минувшее воскресенье выборов мэра Москвы не было отмечено сколько-нибудь существенных сигналов о нарушениях. Такое заявление сделал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

По словам Мельконьянца, «Голос» зафиксировал нарушения на участках, расположенных в Новой Москве и Московской области, однако они не носили массового характера.

На пост градоначальника претендовали пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин, выдвиженец «Справедливой России» Илья Свиридов, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, Вадим Кумин (КПРФ) и Михаил Балакин («Союз горожан»).

По итогам голосования уверенно победил Сергей Собянин. Он получил 70,17% голосов. В общей сложности за мэра проголосовали 1 млн 582 тысяч 762 человека. Явка на выборах составила почти 31%.

В воскресенье, 9 сентября, в городе и за его пределами работали более 3 800 избирательных участков. Согласно данным, которые предоставил Мосгоризбирком, за ходом голосования следили свыше 10 тысяч наблюдателей, среди которых были представители всех политических партий.