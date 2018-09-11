МЧС предупреждает жителей Подмосковья о штормовом ветре 12 сентября

Главное управление МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области. 12 сентября ожидается усиление ветра.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 сентября местами в Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду», - сообщает пресс-служба ведомства.

При сильном ветре МЧС рекомендует, находясь в доме или в квартире, закрыть все окна и форточки. Если сильный ветер застанет вас на улице, спасатели советуют укрыться в подъезде или другом прочном здании. Не рекомендуется подходить к оборванным проводам. Стоит держаться подальше от старых деревьев.