В Буденновске суд арестовал студента по подозрению в нападении на школьниц
11 сентября 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, в Буденновске суд арестовал 19-летнего студента медицинского колледжа. Его подозревают в трех нападениях на школьниц с использованием кислоты.
Как сообщает ОТР, нападения были зафиксированы в июне 2017 года. По словам специалистов, 20 июня студент плеснул кислотой в 15-летнюю девочку, в итоге она получило ожоги. Через пару дней он облил кислотой еще двух девочек 15 и 16 лет.
Против студента возбудили дело о хулиганстве с применением используемого как оружие предмета, а также причинении вреда здоровью средней тяжести.
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