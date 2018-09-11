В Буденновске суд арестовал студента по подозрению в нападении на школьниц

Как сообщают эксперты, в Буденновске суд арестовал 19-летнего студента медицинского колледжа. Его подозревают в трех нападениях на школьниц с использованием кислоты.

Как сообщает ОТР, нападения были зафиксированы в июне 2017 года. По словам специалистов, 20 июня студент плеснул кислотой в 15-летнюю девочку, в итоге она получило ожоги. Через пару дней он облил кислотой еще двух девочек 15 и 16 лет.

Против студента возбудили дело о хулиганстве с применением используемого как оружие предмета, а также причинении вреда здоровью средней тяжести.