Опасная курица! Отечественные производители пичкают свою птицу антибиотиками

Отечественные производители куриного мяса пичкают свою птица антибиотиками. К такому выводу пришли эксперты Росконтроля. Из пяти отобранных образцов курятины все пять оказались под завязку нашпигованы опасными лекарственными препаратами.

Как пояснили специалисты Росконтроля, на птицефабриках антибиотики применяют для ускорения роста птицы и защиты поголовья от различных инфекция и болезней. Но для человека такое мясо может быть крайне опасным. Помимо различных аллергические реакции и дисбактериоз кишечника при употреблении «курицы на антибиотиках», это мясо вызывает у организма привыкание к тем препаратам, которыми кормили птиц. И в дальнейшем при наступлении заболевания, назначенные медиками лекарства могут оказаться совершенно бесполезными. А значит организм человека останется беззащитным пред болезнью.

И надо сказать, что речь идет об очень больших концентрациях и дозах антибиотиков в исследуемом мясе, и такие дозы препаратов способны оказать существенное влияние на микрофлору человека.

В тех же 5 образцах отечественного куриного мяса патогенных организмов обнаружено не было, как и гормонов и следов их соединений. Однако, в образцах присутствовал фосфор и солевые растворы, которые делают продукт тяжелее.