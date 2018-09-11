В Москве явка на выборах мэра практически повторила результат 2013 года

В Единый день голосования прошли выборы мэра Москвы. Действующий мэр столицы Сергей Собянин одержал убедительную победу, получив 70,17% голосов. Всего за него проголосовали 1 млн 582 тыс. 762 человека.



В Москве явка составила почти 31%, что совпало с прогнозами и соответствует уровню явки на выборах мэра Москвы в 2013 году. По всему миру жители мегаполисов голосуют с неохотой. Однако в столице сделали всё, чтобы сделать это было удобно. Востребованными оказались «дачные» избирательные участки, открытые за пределами города - там явка оказалась вдвое выше. До 22 часов была продлена работа участковых избирательных комиссий. При этом голосование прошло без заметных нарушений.



Для сравнения, в Красноярске на прошедших выборах явка составила не многим более 22%. Схожие результаты зафиксированы в Новосибирске и Владивостоке – 21% и 22% соответственно. Сопоставимые с московскими результаты явки избирателей отмечаются в Омске (на уровне 34%), в Магадане (35%), Хабаровске (примерно 33%).



Интересно, что, международный электоральный опыт в крупных мегаполисах мира, подтверждает тренд на явку избирателей в крупных городах мира. На выборах 2017 года в Лос-Анджелесе (США) явка фиксировалась на уровне 20%. В Нью-Йорке в том же году она составила 24%. Чуть выше явка была в американском Хьюстоне в 2015 году и составила тогда 27%. Во многих мегаполисах мира явка часто не бывает высокой, и из этого не делают проблему.



Выборы мэра Нью-Йорка в ноябре 2017 года прошли при самой низкой явке за полвека – на участки пришло всего 24% избирателей. Ранее, в 2009 году, тогдашний мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг избирался при явке 28%. Выборы в Нью-Йорке сопоставимы с нынешней кампанией по выборам мэра Москвы, так как во всех случаях интрига вокруг победителя выборов отсутствовала.



Можно отметить, в этой связи, тот факт, что жители Парижа вообще лишены права выбрать мэра напрямую. Мэр Парижа избирается «муниципальными советниками», которых, в свою очередь, население избирает на прямых местных выборах в округах города.



