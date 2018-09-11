Не пришла квитанция за свет? Напишите в Челябэнерго

На Южном Урале продолжается взаимодействие работников ОАО «МРСК Урала» с сотрудниками «Почты России».

Так, уже с 1 июля «Челябэнерго» получил статус гарантирующего поставщика по всей территории региона (кроме сферы ответственности ООО «Магнитогорская энергетическая компания»), поэтому обслуживание потребителей проводится максимально открыто и удобно.

Если вы не получили квитанцию, то можно обратиться в МРСК Урала – они предоставят почтальонам список таких адресов.

Энергетики напоминают, что при отсутствии квитанции оплату можно произвести по системе «Город», назвав услугу «ОАО МРСК Урала за электроэнергию».