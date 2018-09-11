//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дочь Александра Серова считает Дарью Друзьяк "отбросом общества"
- Василису Володину подвергли критике за снимок из больницы
- Таня Терёшина проверит своего избранника перед свадьбой на детекторе лжи
- Фигура 47-летней Леры Кудрявцевой после родов восхитила поклонников
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество
Не пришла квитанция за свет? Напишите в Челябэнерго
11 сентября 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На Южном Урале продолжается взаимодействие работников ОАО «МРСК Урала» с сотрудниками «Почты России».
Так, уже с 1 июля «Челябэнерго» получил статус гарантирующего поставщика по всей территории региона (кроме сферы ответственности ООО «Магнитогорская энергетическая компания»), поэтому обслуживание потребителей проводится максимально открыто и удобно.
Если вы не получили квитанцию, то можно обратиться в МРСК Урала – они предоставят почтальонам список таких адресов.
Энергетики напоминают, что при отсутствии квитанции оплату можно произвести по системе «Город», назвав услугу «ОАО МРСК Урала за электроэнергию».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Борис Дубровский занял 7 место в медиарейтинге губернаторов 09:27
Почти 90 процентов мандатов депутатов на Южном Урале получили единороссы 10.09 14:16
Борис Дубровский: Закрытие свалки в Челябинске - историческое событие 10.09 13:56
В Челябинске будут делать краны для ремонта железных дорог 10.09 13:20
//Новости МирТесен
Цветущий район проехал в праздничной кавалькаде в День города Челябинска 10.09 09:17
На несанкционированный митинг в Челябинске собралось всего сто человек 09.09 20:38
Коркинцы смогут заниматься в новом ФОК 07.09 15:59
//Новости Гнездо.ру
Челябинский фестиваль «Рок-н-ролл большого города» станет ежегодным 07.09 15:53
Игорь Алтушкин получил благодарность от Федерации бокса России 07.09 15:51
Анатолий Литовченко рассказал, как нужно менять медпомощь на селе 07.09 13:21
//Новости Redtram
РМК стала генеральным спонсором День города Челябинска 07.09 11:23
Уральская супрядка, школьная мастерская и концерт на конкурсе «Урал мастеровой» 07.09 09:33
Коллектив Дворца пионеров Челябинска поздравили с началом учебного года 07.09 09:25
//Новости ADWILE
Челиндбанк вновь снижает ставки на ипотечные кредиты 07.09 09:24
Анатолий Литовченко поздравил челябинцев с Днем рождения города 06.09 15:18
Конференция для предпринимателей собрала более 500 участников 06.09 15:00
Прокуратура: Олег Дубровин совмещает должности абсолютно законно 06.09 09:30
Штраф и волчий билет – чем опасно участие в несанкционированных митингах 06.09 08:58
Вацап и навигатор останутся доступны на Tele2 при нуле на счете 06.09 08:47
//Новости партнеров
«Трактор» принял участие в Международном дне благотворительности 06.09 08:17
С 15 сентября в Челябинском цирке - Пингви-шоу «Ласта-рика» 05.09 17:26
Медпомощь на селе станет доступнее 05.09 13:48
РМК подарила на День города три новые площадки для воркаута 05.09 13:37
Дети участников в несанкционированных митингах могут пострадать 05.09 13:18