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Не пришла квитанция за свет? Напишите в Челябэнерго

11 сентября 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Южном Урале продолжается взаимодействие работников ОАО «МРСК Урала» с сотрудниками «Почты России».

Так, уже с 1 июля «Челябэнерго» получил статус гарантирующего поставщика по всей территории региона (кроме сферы ответственности ООО «Магнитогорская энергетическая компания»), поэтому обслуживание потребителей проводится максимально открыто и удобно.

Если вы не получили квитанцию, то можно обратиться в МРСК Урала – они предоставят почтальонам список таких адресов.

Энергетики напоминают, что при отсутствии квитанции оплату можно произвести по системе «Город», назвав услугу «ОАО МРСК Урала за электроэнергию».

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Не пришла квитанция за свет? Напишите в Челябэнерго 14:29

На Южном Урале продолжается взаимодействие работников ОАО «МРСК Урала» с сотрудниками «Почты России». >>

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//Новости Гнездо.ру

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//Новости Redtram

РМК стала генеральным спонсором День города Челябинска

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Штраф и волчий билет – чем опасно участие в несанкционированных митингах 06.09 08:58

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Вацап и навигатор останутся доступны на Tele2 при нуле на счете

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С 15 сентября в Челябинском цирке - Пингви-шоу «Ласта-рика»

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Медпомощь на селе станет доступнее

Медпомощь на селе станет доступнее 05.09 13:48

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РМК подарила на День города три новые площадки для воркаута

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В конце августа-начале сентября Русская медная компания установила в Челябинске три новые площадки для воркаута. Они появились у спортивных объектов: ДС "Надежда", школы олимпийского резерва и Академии футбола. >>

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За нападение на бригаду энергетиков в Златоусте хулиган ответит по закону 05.09 13:13

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