Стоимость предательства России одиозный журналист оценил в 20 тысяч долларов. Это стало известно из переписки. Доступ к ней получили хакеры Киберберкута, которые взломали почту Бабченко.

С почты предателя компьютерные взломщики сумели вытащить его переписку с СБУ. В ней Бабченко обсуждает с куратором из украинских спецслужб вопросы взаимодействия и торгуется.

Некоторое время назад в информационная среда «выстрелила» новостью об убийстве Аркадия Бабченко. Спустя некоторое время он ожил. Тогда заявлялось, что спецоперация была проведена с целью сохранения жизни Бабченко. На деле выяснилось, что целью акции стала дискредитация Российской Федерации. Она обошлась украинским спецслужбам в 20 тысяч долларов. По крайней мере такую сумму запросил Бабченко.

Вторым условием своего участия в провокации СБУ, которое выдвинул Бабченко, стала безопасность семьи и ее успешный перевод в Киев.

«Во время проведения спецоперации СБУ преследовала лишь одну главную цель: убедить весь мир в том, что ФСБ и Россия – это «корень мирового зла», — пояснил Киберберкут на своей странице, рассказывая о полученной переписке.

В ходе переписки также стало известно о проекте Бабченко под названием «Ольга». Суть идеи заключается в создании сети «тролей» и блогеров, которые действуют в сети. Их курирует непосредственно Аркадий Бабченко. Деньги на нее также выделяет СБУ, которая и курирует проект.















