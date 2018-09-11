В ДТП в Иркутской области погибли два человека

В Зиминском районе Иркутской области вечером 10 сентября столкнулись два легковых автомобиля. Оба водителя погибли.

Автоавария произошла с участием автомобилей «Kia» и «Toyota» в районе деревни Писарево. Машина «Kia» после столкновения загорелась. В результате ДТП оба водителя погибли, сообщает НСН.

Как пишет Телеинформ, других пострадавших в автоаварии не было. В настоящий момент устанавливается причина ДТП.