Миронов предложил разорвать дипломатические отношения с Великобританией

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо разорвать с Великобританией дипломатические отношения из-за обвинений в адрес Российской Федерации. По его мнению, нет смысла надеяться на благоразумие западных партнёров.

Политик сообщил, что об этом говорят последние действия Лондона. «В таких случаях, по уму, надо разрывать дипломатические отношения. Когда премьер-министр одной страны обвиняет руководство другой в том, что оно готовит теракт, дальше уже ехать некуда", — передают РИА Новости слова Миронова.

Напомним, что в марте этого года в английском городе были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британия заявляла, что к этому делу причастна Москва, однако российская сторона неоднократно отвергала подобные утверждения.

На днях прокуратура Великобритании заявила, что в отравлении виноваты граждане Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов. По словам Терезы Мэй, мужчины являются сотрудниками ГРУ. В России заявили, что имена ни о чем не говорят.